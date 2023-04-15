ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا والقاهرة تتجاوز 31 درجة للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدا الاحد على كافه الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافئ على السواحل.

وأضافت الأرصاد ان حالة الطقس ليلا تسجل برودة على أغلب المدن والانحاء، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بسرعة 15 عقدة، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والرئيسية صباحاً.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن المصرية، وتصل في القاهرة 31 العظمى و17 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و الصغرى، و السويس 29 العظمى 16 الصغرى، ووادي النطرون 30 العظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 26 للعظمى و 16 للصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 22 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و15 للصغرى، الاقصر 36 العظمى و20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا الاحد في الإسماعيلية 31 العظمى و16 للصغرى، والعريش 24 العظمى و14 للصغرى الطور 30 العظمى و17 للصغرى، وبورسعيد 24 للعظمي و 15 للصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في المنيا 32 للعظمى و16 للصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و17 صغرى، أسوان 36 للعظمى و 21 للصغرى، وبني سويف 32 العظمى و15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الغردقة 32 للعظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و21 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 17 للصغرى، ونخل 28 العظمي و12 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و16 صغرى، والزقازيق 31 العظمى و 17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رفح 24 العظمى و13 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 15 للصغرى، وطابا 28 للعظمى و 15 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وكاترين 25 العظمى و10 للصغري، ورأس حدربة 28 العظمى و 19 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و16 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 22 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 30 للعظمى و 17الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و21 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و20 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 28 للعظمى و 16 الصغرى، والسلوم 25 العظمى 16 الصغرى، وبنها 31 العظمى 17 الصغرى، وقنا 35 العظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مرسي مطروح

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 25 العظمى و14 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و16 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 17صغرى، والمنصورة 30 العظمى و16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 31 للعظمى و 17 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: