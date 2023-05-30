ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا على المدن والقاهرة 35 للعظمى

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وتذكر عن حالة الطقس أنه ليلًا معتدل على جميع الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 8 عقدات في الاتجاه الشمالى الشرقى على القاهرة الكبرى.

كما تتأثر مناطق من أقصى السواحل الغربية بوجود فرص أمطار خفيفة، وتحذر الأرصاد من تكوُّن أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة غدا في القاهرة 35 العظمى، و24 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و23 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى، و20 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 36 للعظمى، و25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى، و21 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و26 الصغرى، والسويس 35 العظمى، و24 الصغرى، والفيوم 35 للعظمىن و25 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في أسيوط 38 العظمى، و24 الصغرى، ونخل 34 العظمى، و14 الصغرى، وبنها 35 العظمى، و24 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى، و21 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العلمين الجديدة

وتسجل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 32 للعظمى، و21 الصغرى، وأسوان 40 للعظمى، و27 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى، و25 للصغرى، والطور 36 العظمى، و22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في كاترين 28 العظمى، و12 الصغرى، والسلوم 33 العظمى، و20 الصغرى، والأقصر 40 العظمى، و26 الصغرى، ورفح 29 العظمى، و20 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في العريش 30 العظمى، و21 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى، و26 الصغرى، وحلايب 31 العظمى، و28 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى، و26 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في طنطا 33 العظمى، و22 الصغرى، وطابا 33 للعظمى، و21 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و25 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة فى المنصورة

وتصل درجة الحرارة غدا في المنصورة إلى 33 العظمى، و22 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى، و23 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى، و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنيا 37 للعظمى، و23 الصغرى، وسيوة 39 للعظمى، و25 الصغرى، ووادي النطرون 35 العظمى، و25 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى، و26 الصغرى.

وكشفت الأرصاد عن تغير حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: