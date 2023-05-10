ارتفاع درجات الحرارة غدا..طقس حار مشمس نهارا و القاهرة تتجاوز 33 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 33 العظمى و 19 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 19 الصغرى، والعريش 26 العظمى و 17 للصغرى، ورأس سدر 33 للعظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 18 للصغرى، وكاترين 26 العظمى و 10 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 19 صغرى، وبورسعيد 26 العظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 32 العظمى و 19 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و15 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الزقازيق 33 العظمى و 19 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و18 الصغرى، والسويس 30 للعظمى و 19 صغرى.

وتبلغ في سفاجا 34 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 21 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 17 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى الأقصر 40 العظمى و 22 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 18 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية

وتصل درجة الحرارة غدا في حلايب 32 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 19 للصغرى، وطنطا 32 العظمى و 19 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 35 للعظمى و 20 الصغرى، ونخل 30 العظمى و14 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 20 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على العلمين الجديدة 25 للعظمى و 16 للصغرى. وسوهاج 29 للعظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و 19 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بنها 33 العظمى و 19 الصغرى، وسيوة 29 للعظمى و 18 صغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى، ورفح 25 العظمى و 17 الصغرى، و شلاتين 33 للعظمى و 22 صغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد ، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 32 العظمى و18 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 23 الصغرى، والطور 33 العظمى و 21 للصغرى.

وتصل في الفيوم 37 للعظمى و 21 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 23 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 21 الصغرى.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتتحرك في الاتجاه الشمالي الشرقي بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل و مضطرب، بارتفاع الموج 2 إلى 2.5، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وتترواح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن:

