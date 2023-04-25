ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا على المدن والقاهرة 32 للعظمى

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا.

كما تتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 14عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 32 العظمى و18 الصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و22 الصغرى، وبنها 32 العظمى و 17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 26 للعظمى و 16 للصغرى، والعريش 28 العظمى و17 للصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في دمنهور 30 للعظمى و 17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 17 للصغرى، والأقصر 36 العظمى و22 الصغرى.



وتبلغ في طنطا 32 العظمى و 17 الصغرى، و نخل 29 العظمي و12 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 17 للصغرى.

كما تسجل في أسوان 36 للعظمى و 23 الصغرى، رفح 27 العظمى و 17 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 16 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 31 العظمى و21 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الإسماعيلية 33 العظمى و17 للصغرى، ومرسي مطروح 25 العظمى و16 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 16 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سفاجا 32 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 19 الصغرى ، والمنصورة 31 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في بورسعيد

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 31 العظمى و16 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 17 الصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الفيوم 32 للعظمى و 18 للصغرى، كاترين 26 العظمى و11 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و23 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في السلوم 27 العظمى و 16 الصغرى،، والطور 31 العظمى و21 للصغرى، بني سويف 33 العظمى و 17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 32 للعظمى و 17 صغرى، والسويس 32 للعظمى و 18 صغرى، وسيوة 32 للعظمى و 17 صغرى.

وتسجل فى الوادي الجديد 37 للعظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و17 الصغرى، حلايب 29 العظمى و22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 29 للعظمى و 20 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 22 الصغرى.

وتتوقع أن تتراوح حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر من معتدل الى مضطرب واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 2الى 2.25 متر.

كما تصل حالة البحر المتوسط خفيف الى معتدل واتجاه الرياح جنوبي شرقي الى شمالي شرقي وارتفاع الموج 1.25إلى 1.75متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: