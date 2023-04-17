ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا والقاهرة تتجاوز 35 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن والانحاء سبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيًّا مصدرها شبه الجزيرة العربية، لتشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الغربية، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أن حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 12 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وتتوقع الأرصاد، أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

نرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى، و20 الصغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى، و17 للصغرى، وأسيوط 36 العظمى، و19 الصغرى والمنيا 35 للعظمى، و18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 34 للعظمى، و17 للصغرى، وقنا 36 العظمى، و18 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 36 للعظمى، و18 للصغرى، وأسوان 38 للعظمى، و22 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة غدا في الأقصر 37 العظمى، و20 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و16 صغرى، والعاصمة الإدارية 35 للعظمى، و19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور إلى 33 العظمى، و18 للصغرى، وبورسعيد 32 العظمى، و19الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى، و18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

وتذكر الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على العريش 30 العظمى، و16 للصغرى، وكاترين 30 العظمى، و9 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى، و19 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة في مرسى مطروح 22 العظمى، و16 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى، و18 للصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى، و21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الغردقة 35 للعظمى، و20 الصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى، و22 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى، و17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمنهور 32 للعظمى، و18الصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و17 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى، و16 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد إلى 37 للعظمى، و18الصغرى، ونخل 35 العظمى، و10 الصغرى، والسلوم 23 العظمى، و16 الصغرى

وتابعت الأرصاد، درجة الحرارة غدا في السويس 35 العظمى، و17 الصغرى، وطنطا 32 العظمى، و16 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى، و18 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في أبو رماد إلى 29 العظمى، و21 الصغرى، وسفاجا 35 للعظمى، و20 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى، و19 للصغرى.

وتبلغ في شلاتين 32 للعظمى، و20 صغرى، وحلايب 28 للعظمى، و22 للصغرى، ووادي النطرون 32 العظمى، و17 الصغرى، وطابا 33 للعظمى، و16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وتسجل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 35 للعظمى، و17 للصغرى، والمنصورة 32 العظمى، و17 الصغرى، وبنها 34 العظمى، و20 الصغرى، ورفح 30 العظمى، و17 الصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: