ارتفاع درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية كثيفة والعظمى في القاهرة 20

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 20 للعظمي و10 للصغري، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة على اغلب الطرق الرئيسية والزراعية على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وتمتد حتي شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 20 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و 10 للصغري و وبلطيم 19 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 18 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 6 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 18 للعظمي و 11 للصغري، ودمياط 18 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 20 للعظمي و 10 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ فى طابا 20 للعظمي و 14 للصغري، وكاترين 15 للعظمي و 2 للصغري، والطور 21 للعظمي و 10 للصغري، وشرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة فى الفيوم 21 للعظمي و 5 للصغري، وبني سويف 21 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 21 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 21 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 22 للعظمي و 6 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت ان درجة الحرارة فى اسوان 27 للعظمي و 10 للصغري، والاقصر 27 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 8 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 12 للصغري.

كما تتوقع الارصاد ان يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن وتصل إلى الصقيع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة خفيفة على فترات متقطعة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن: