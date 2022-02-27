ارتفاع درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية صباحا والعظمى في القاهرة 22

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ودافئ نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد، أن مدن جنوب الصعيد يسودها طقس مائل للحرارة نهارا، وشديد البرودة ليلاُ على جميع المدن والمحافظات، وفق درجات الحرارة غدا الاثنين.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 22 للعظمي و 11 للصغري، ووادي النطرون 20 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 21 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و 12 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 21 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 22 للعظمي و 8 للصغري، ودمياط 20 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 20 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 21 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 22 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 9 للصغري، وراس سدر 21 للعظمي و 12 للصغري.

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 25 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 23 للعظمي و 9 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 22 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 23 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 23 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 24 للعظمي و 8 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى قنا 25 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 27 للعظمي و 9 للصغري، واسوان 28 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 28 للعظمي و 6 للصغري.

اضطراب حالة البحر الأحمر

وتتوقع الأرصاد، اضطراب حالة البحر الأحمر غدا بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، واعتدال حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج 2.25 متر، وشمالية غربية.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع اعتدال حركة الرياح على مدار اليوم.