ارتفاع درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية صباحا وطقس حار نهارا والقاهرة 32 للعظمى

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن بشكل طفيف، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 32 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 19 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 19 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 21 الصغرى، والطور 31 العظمى و 21 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 32 العظمى و 20 الصغرى، وسفاجا 33 العظمى و 21 الصغرى، والعلمين 30 العظمى و 19 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و14 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سوهاج 35 العظمى و 20 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و21 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 34 العظمى و23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و 20 الصغرى، ونخل 29 العظمى و 15 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أسوان 37 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 33 العظمى و17 الصغرى، وبنها 32 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الفيوم 32 العظمى و 20 الصغرى، وحلايب 29 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 32 العظمى و 20 الصغرى ، ودمنهور 30 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تصل في أسيوط 34 العظمى و 18 الصغرى، 6 أكتوبر 32 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 21 صغرى، ورفح 29 العظمى و 18 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 22 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 30 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى، و وأبو رماد 31 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 37 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا 31 العظمى و 21 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 18 الصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 20 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فثما تعتدل حالة البحر الأحمر بشكل معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: