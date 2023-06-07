ارتفاع درجات الحرارة غدا.. رياح مثيرة للرمال على «القاهرة» والعظمى تتجاوز 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على أغلب المدن، لتشهد طقسا شديد الحرارة نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، وطقس معتدل ليلا معتدل.

كما حذرت الأرصاد الجوية، من نشاط حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر قد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 22 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

وتتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 38 العظمى و 29 الصغرى، ومدينة 6 اكتوبر 39 العظمى 28 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 للصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 34 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 37 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أسيوط 41 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 39 العظمى و 28 الصغرى، والإسماعيلية 37 العظمى و 25 للصغرى، وطنطا 37 العظمى 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الأقصر

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 46 العظمى و 30 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى 28 الصغرى ، وشبين الكوم 38 للعظمى و 29 صغرى، والسويس 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 25 العظمى و 17 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 29 الصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في السلوم 25 العظمى و 19 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 30 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 28 صغرى، وكاترين 28 العظمى و 16 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في نخل 38 العظمى و14 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 20 الصغرى ، ورأس سدر 39 للعظمى و 20 الصغرى، ودمياط 28 العظمى 21 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى قنا

وتصل درجة الحرارة غدا في قنا 44 العظمى 29 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى 29 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و28 الصغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 31 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في رفح 30 العظمى و 24 الصغرى، والطور 37 العظمى و 24 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 20 صغرى، والزقازيق 39 العظمى 30 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 33 للعظمى و 22 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 25 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و29 الصغرى.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة في المنيا 40 للعظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 29 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى 29 الصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 28 للصغرى ومرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى.

أضطراب البحر المتوسط

كما تتوقع أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، و اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من جنوبية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: