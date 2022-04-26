ارتفاع درجات الحرارة غدا.. تصل في القاهرة إلى 32 وأسوان 39 للعظمى ونشاط للرياح

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة وفق درجات الحرارة غدا الأربعاء على كل الأنحاء وثباتًا شبه نسبي في درجات الحرارة، حيث تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 32 للعظمى، وأسوان 39 للعظمى.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأصافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 32 للعظمى، و18 للصغرى، ودمنهور 30 للعظمى، و17 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى، و17 للصغرى، وبلطيم 25 للعظمى، و16 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 26 للعظمى، و16 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى، و17 للصغرى، ومطروح 22 للعظمى، و15 للصغرى، والسلوم 24 للعظمى، و15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة إلى 31 للعظمى، و17 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى، و17 للصغرى، والسويس 33 للعظمى، و18 للصغرى، والعريش 24 للعظمى، و16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى رفح 25 للعظمى، و15 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى، و15 للصغرى، ونخل 31 للعظمى، و12 للصغرى، ونويبع 33 للعظمى، و20 للصغرى، وطابا 30 للعظمى، و19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى نخل 30 للعظمى، و19 للصغرى، وكاترين 26 للعظمى، و13 للصغرى، والطور 30 للعظمى، و18 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمى، و23 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى، و21 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى، و18 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في بني سويف 33 للعظمى، و18 للصغرى، والمنيا 34 للعظمى، و17 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى، و18 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى، و20 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى قنا 37 للعظمى، و21 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى، و22 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى، و23 للصغرى، وإدفو 38 للعظمى، و22 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و21 للصغرى.

حالة البحر الأحمر

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالتا البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من متر إلى 1.5 متر، وحركة رياح شمالية شرقية.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وأسوان، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن: