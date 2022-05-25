ارتفاع درجات الحرارة غدا.. تصل في القاهرة 34 للعظمى وشديد الحرارة على مدن الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، على مختلف المدن والأنحاء، ليسود طقس حار نهارا ولطيف ليلا على مدن القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء نهارا ولطيف ليلا.

كما يسود طقس شديد الحرارة على مدن الصعيد شمالا وجنوبا ولطيف ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، مع شبورة مائية على اغلب الطرق الرئيسية صباحا.

وتتوع الأرصاد أن تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بسرعة تتراوح من 14 إلى 16 عقدة على تلك المدن كما تعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى المنصورة 32 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 20 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى العريش 28 للعظمي و 18 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 12 للصغري، ونخل 31 للعظمي و 13 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و25 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و21 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسيوط 36 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري، والأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 39 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 23 للصغري، وراس حدربة 30 للعظمي و 22 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة المدن والأنحاء المصرية: