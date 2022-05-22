ارتفاع درجات الحرارة غدا .. تصل في الإسكندرية 26 للعظمى ونشاط للرياح على جميع المدن

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ، غدا الإثنين ، على جميع المدن المصرية، وتصل في الإسكندرية ٢٦ للعظمى، مع نشاط لحركة الرياح على جميع المدن.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت أن درجات الحرارة غدا في القاهرة ٣١ للعظمى و ٢٠ للصغرى، ودمنهور ٢٨ للعظمى و ١٩ للصغرى، وشبين الكوم ٣١ للعظمى و ٢٠ للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية ٢٦ للعظمى و ١٨ للصغرى، وطنطا ٣٠ للعظمي و ١٩ للصغري، وبلطيم ٢٦ للعظمي و ١٨ للصغري.

وتصل درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ ٣٤ للعظمي و ٢٥ للصغري، وطابا ٣١ للعظمي و ٢٠ للصغري، والغردقة ٣٢ للعظمي و ٢٣ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في بورسعيد ٢٦ للعظمي و ١٨ للصغري، والاسماعيلية ٣٢ للعظمي و ١٨ للصغري، والسويس ٣١ للعظمي و ١٩ للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة في الفيوم ٣١ للعظمي و ١٨ للصغري، وبني سويف ٣١ للعظمي و ١٨ للصغري، والمنيا ٣٢ للعظمي و ١٨ للصغري، واسيوط ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج ٣٣ للعظمي و ٢٠ للصغري، وقنا ٣٤ للعظمي و ٢٢ للصغري، والاقصر ٣٥ للعظمي و ٢٢ للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا في اسوان ٣٦ للعظمي و ٢٣ للصغري، وحلايب ٣١ للعظمي و ٣٦ للصغري، وشلاتين ٣٣ للعظمي و ٢٤ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في القاهرة والوجه البحري حار نهارا ولطيف ليلا، وطقس معتدل علي السواحل الشمالية نهارا ومائل للبرودة ليلا.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا علي جنوب الصعيد ومعتدل ليلا، وطقس حار علي شمال الصعيد ولطيف ليلا.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا علي جميع المدن والمحافظات المصرية: