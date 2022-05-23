ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء .. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتصل فى العاصمة 34 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف ليلاً، وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و20 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و18 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و20 للصغرى، وبلطيم 26 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 27 للعظمى و 19 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 19 للصغرى، ومطروح 25 للعظمى و 17 للصغرى، والسلوم 28 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 28 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 17 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى السويس

كما تبلغ فى الاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 17 للصغري.

وتسجل الحرارة فى شرم الشيخ34 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 34 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 19 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 19 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى سوهاج 36 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 22 للصغري، واسوان 37 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 37 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 36 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 33 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 26 للصغري.

وتتوقع الارصاد اعتدال حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري، ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء.

وتسجل حالة البحر المتوسط اعتدال وتصل الى خفيفة فى بعض الاوقات بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 2.25 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن: