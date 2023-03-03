ارتفاع درجات الحرارة.. طقس مائل للحرارة مشمس على المدن والقاهرة 29 للعظمى

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت، ليغلب طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا باردة على أغلب الأنحاء، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما ذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف و معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شماليه شرقيه وجنوبيه شرقيه، فيما تتراوح حاله البحر الأحمر من خفيف الي معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وربع واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من اقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة احيانا وتبلغ سرعتها 12 عقده و اتجاهها جنوبي شرقي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة



وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء، وتسجل في القاهرة 29 للعظمى و 16 للصغرى، و 6 أكتوبر 30 للعظمى و 16 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 29 العظمى و15 الصغرى،و دمياط 24 للعظمى و 14 للصغرى .

كما تصل درجة الحرارة غدا في حلايب 28 العظمى و 15 صغرى، والعريش 27 للعظمى و 15 الصغرى، و شرم الشيخ 31 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في أبو سمبل 33 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 15 للصغرى، و نخل 29 للعظمى و 8 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة غدا في قنا 35 للعظمى و 15 للصغرى، ومدينة سفاجا 32 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس حدربه 28 العظمى و 17 للصغرى .

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 30 العظمى و 14 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 28 العظمى 16 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 14 للصغرى، وبورسعيد 23 العظمى و 15 للصغرى.

كما تصل في الزقازيق 29 العظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 28 العظمى و 15 الصغرى، و دمنهور 28 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تبلغ في كفر الشيخ 28 العظمى و 14 الصغرى، و كاترين 23 العظمى و 6 الصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 14 للصغرى ، وطنطا 28 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طابا

كما تسجل في أبو رماد 27 العظمى و 16 الصغرى، و سيوة 30 للعظمى و 13 صغرى، و طابا 29 للعظمى و 16 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في محافظة الفيوم 30 للعظمى و 15 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 16 للصغرى،والسلوم 29 للعظمى و 11 للصغرى.

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كما تسجل في مدينة في رأس غارب 31 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 15 للصغرى، و أسوان 36 للعظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

كما تصل درجة الحرارة في أسيوط 34 للعظمى و 15 صغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 11 الصغرى،و رفح 26 العظمى و 16 للصغرى.

كما تبلغ في السويس 29 العظمى و15 الصغرى،والأقصر 36 العظمى و 16 الصغرى،و شلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات والمدن المصرية: