ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في القاهرة والإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مصر، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الغربية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة تصل سرعتها 15 عقدة.

وذكرت أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكرتتعرض لها الطرق الزراعية والسريعة من والى القاهرة الكري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة تمتد الى وسط سيناء، كما يسود طقس لطيف فى اول الليل ومائل للبرودة فى اخره.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج تصل من 1 الى 1.5 متر، فيما تصل حالة البحر الأحمر إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر.

درجات الحرارة فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة على اغلب المدن تسجل ارتفاعات طفيفة، وتصل فى القاهرة 30 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 29 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 29 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

كما تسجل درجة الحرارة فى السويس 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى العريش 28 للعظمي و 19 للصغري، وطابا 29 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 25 للعظمي و 14 للصغري، والطور 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وقالت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 31 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 17 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 30 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 18 للصغري، وسوهاج 32 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة فى أسوان 36 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 20 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى حلايب 30 للعظمي و 21 للصغري، ونويبع 30 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة

تتوقع الارصاد الجوية ارتفاع مستوي الرطوبة اليوم، وتبلغ فى القاهرة 87 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على أغلب المدن المصرية: