ارتفاع خسائر حديد عز إلى مليار جنيه

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة “حديد عز” ارتفاع صافى خسائرها إلى مليار جنيه تقريبا خلال الشهور التسعة المنتهية 30 سبتمبر الماضى، رغم ارتفاع المبيعات.

وكشفت البيانات المرسلة للبورصة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 97% إلى 29.4 مليار جنيه خلال الشهور التسعة، مقارنة بنحو 14.92 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وسجلت الشركة صافى خسائر مجمعة 744 مليون خلال الفترة المقارنة من 2016، أما بالنسبة لنتائج الأعمال المستقلة، فقد سجلت صافى خسارة 731 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 261.3 مليون جنيه فى عام 2016.

وتراجع خسائر الشركة بنسبة 16.3% إلى 107 ملايين جنيه خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل خسائر 127.9 مليون جنيه للفترة المقارنة من العام السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.43 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه بالربع المقارن من 2016.