ارتفاع خسائر القومية للأسمنت إلى 744 مليون جنيه خلال 9 أشهر

رجب عز الدينأظهرت القوائم المالية لشركة القومية للأسمنت ارتفاع خسائرها بنسبة 120% إلى 744 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية 31 مارس 2018.وسجلت الشركة صافى خسائر قدرها 337.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.04 مليار جنيه، مقاب

رجب عز الدين





أظهرت القوائم المالية لشركة القومية للأسمنت ارتفاع خسائرها بنسبة 120% إلى 744 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية 31 مارس 2018.

وسجلت الشركة صافى خسائر قدرها 337.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتستعد الشركة لمناقشة شطب الأوراق المالية المقيدة ببورصة مصر فى الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 24 مايو الحالى.

ويبلغ رأسمال الشركة 206 ملايين جنيه، موزعًا على 103 ملايين سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.