ارتفاع خسائر القلعة إلى 4 مليارات جنيه خلال 9 أشهر

رجب عز الدين: أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، ارتفاع صافى خسائرها بنسبة 202% تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية فى سبتمبر 2017.وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأحد، تسجيل صافى خسارة 4 مليارات جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 1.3

رجب عز الدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، ارتفاع صافى خسائرها بنسبة 202% تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية فى سبتمبر 2017.

وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأحد، تسجيل صافى خسارة 4 مليارات جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 1.35 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من عام 2016.

وارتفعت خسائر الربع الثالث من 2017 بنسبة 31% بقيمة 465 مليون جنيه، مقابل خسائر 354.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتكبدت الشركة خسائر مجمعة خلال الربع الثاني من 2017، بقيمة 3.08 مليار جنيه، مقابل، خسائر 643.72 مليون جنيه، في الربع الثاني من 2016.

