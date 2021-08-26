ارتفاع خامات الأعلاف.. والذرة المستوردة تقفز 40 جنيها في الطن

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 في سعر التداول بالأسواق لبعض الخامات التي تدخل في صناعة العلف وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وقفز سعر الذرة المستوردة 40 جنيها في الطن.

وتستعرض جريدة “المال” أسعار خامات لأعلاف في التقرير التالي.

أسعار خامات الأعلاف

أكد عدد من التجار ارتفاع سعر الطن من الذرة الصفراء، حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4990 جنيها بدلا من 4940 بدلا للطن بزيادة 50 جنيها، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4930 بدلا من 4840 بزيادة 90 جنيها في الطن .

وأوضح التجار تسجيل سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 4100 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14100 جنيه.

وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46% إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43 % بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46% وارتفع 50 جنيها ليسجل 7950 جنيها بدلا من 7900، وكسب فول صويا 44% بسعر 7350 جنيها، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

اسعار الأعلاف اليوم

سعر الطن من علف بادى 8000 جنيه

سعر الطن من علف نامى 7900 جنيه

سعر الطن من علف ناهى 7850 جنيه

سعر الطن من علف بادي نامى 7550 جنيه

سعر الطن من علف بياض 6500 جنيه