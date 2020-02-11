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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1110 حالة

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 42 ألفا و600 شخص
المال - خاص 1:49 ص, الأربعاء, 12 فبراير 20 1:49 ص, الأربعاء, 12 فبراير 20

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أعلنت الصين عن تسجيل مئة حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الضحايا إلى ألف ومائة وعشرة حالة وفاة، وفق قناة الغد.

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 42 ألفا و600 شخص، وفق المصدر ذاته.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الفيروس المستجد بات تهديدا خطيرا على العالم.

لكنها قالت في الوقت ذاته إن هناك فرصة لوقف تفشي الفيروس بشرط تضامن المجتمع الدولي في مواجهته.

وتجاوز عدد وفيات الفيروس الجديد ضحايا انتشار سابق لنوع آخر لفيروس كورونا هو التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في عامي2002 و2003.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أشخاص لم يزوروا الصين “قد تكون الشرارة التي تشعل نارا أكبر”، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه صينيون العودة إلى أعمالهم بعد عطلة العام القمري الجديد.

وكانت  بكين أعلنت أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ألف وأحد عشر شخصا في الصين القارية بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ضحايا فيروس كورونا في الصين يرتفعون إلى 1011 حالة وفاة

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بقلم المال - خاص

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