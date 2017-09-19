ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى93 قتيلا وعشرات الجرحى

وكالات:ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب وسط المكسيك بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر، إلى 93 قتيلا وعشرات الجرحى.وذكرت قناة روسيا اليوم، أن الحصيلة الأعلى للضحايا جاءت في ولاية موريلوس الواقعة جنوب العاصمة مكسيكو سيتي مباشرة حيث قتل 42 شخصا.وقال مسؤولون، إن ما لا يقل عن 93 شخصا لاقوا ح

وكالات:

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب وسط المكسيك بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر، إلى 93 قتيلا وعشرات الجرحى.





وذكرت قناة روسيا اليوم، أن الحصيلة الأعلى للضحايا جاءت في ولاية موريلوس الواقعة جنوب العاصمة مكسيكو سيتي مباشرة حيث قتل 42 شخصا.

وقال مسؤولون، إن ما لا يقل عن 93 شخصا لاقوا حتفهم عندما ضرب زلزال قوي وسط المكسيك، الثلاثاء.

ووقع أكبر عدد من الضحايا في ولاية موريلوس حيث أبلغ المسؤولون عن سقوط 54 قتيلا، وقال حاكم ولاية بويبلا حيث كان مركز الزلزال إن عدد القتلى بالولاية بلغ 26 على الأقل.

وقال المسؤولون، إن أربعة على الأقل قتلوا في العاصمة في حين لاقى تسعة آخرون حتفهم في ولاية مكسيكو المجاورة.

وتسبب الزلزال بانهيار عشرات المباني في العاصمة مكسيكو سيتي المكتظة ما دفع الناس للخروج إلى الشوارع، كما اندلعت النيران في عدة عمارات تسببت بمحاصرة السكان داخلها، فيما أعلن مطار العاصمة تعليق أنشطته بسبب الزلزال.

ووقع الزلزال بعد ساعات فقط من مشاركة مجموعة من الأشخاص في تدريبات على مواجهة الزلازل في جميع أنحاء المكسيك، في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي تسبب بمصرع الآلاف في العاصمة مكسيكو عام 1985.