ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 13 قتيلا و175 جريحا

وكالات: ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ارتفع إلى 13 شخصا فضلا عن إصابة 175 آخرين بجروح. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن زلزالا بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر قد وقع ليل الثلاثاء على بعد نحو 280 كيلومتر

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ارتفع إلى 13 شخصا فضلا عن إصابة 175 آخرين بجروح.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن زلزالا بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر قد وقع ليل الثلاثاء على بعد نحو 280 كيلومترا شمالي تشنجدو.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

وقال مسؤولو الاستجابة لحالات الطوارئ إن خمسة على الأقل من بين القتلى الثلاثة عشر من السياح، وهناك سائح أجنبي واحد بين المصابين.

وضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات إقليم سيتشوان في 12 أيار/مايو من عام 2008، وأسفر عن مقتل وفقدان أكثر من 87 ألف شخص وإصابة حوالي 375 ألف آخرين.