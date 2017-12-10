ارتفاع حصيلة الصادرات تدفع عجز الميزان التجارى للتراجع 5%

سهير محمد سجل العجز فى الميزان التجارى تراجعاً جديداً بمعدل 5% ليصل الى نحو 8.9 مليار دولارخلال الربع الاول من العام المالى 2017 -2018 مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وذلك كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار وارتف





سهير محمد

سجل العجز فى الميزان التجارى تراجعاً جديداً بمعدل 5% ليصل الى نحو 8.9 مليار دولارخلال الربع الاول من العام المالى 2017 -2018 مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وذلك كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار

وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو –سبتمبر 2017 من السنة المالية -2018 الذى أصدره البنك المركزى اليوم عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل الى نحو 5.8 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار وذلك لزيادة حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالى الماضى

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6 % لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار انعكاساً لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الاسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف

كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل طفيف بلغ 0.7% لتسجل نحو 14.8 مليار دولار مقابل 14.7 مليار دولار لارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنقدار 40.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.8 نليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 63.3 مليون دولار لتسجل نحو 12 مليار دولار