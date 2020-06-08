ارتفاع حصة سيارات سيدان فى مبيعات هيونداى وكيا خلال الأشهر الخمسة الأولى 48%

كانت حصة سيارات سيدان قد انخفضت إلى 43.8% و43% خلال أول 5 أشهر من عامي 2018 و2019 على التوالي.

ارتفعت حصة سيارات سيدان في مبيعات شركتي هيونداي موتور وكيا موتورز بفعل تنامى الطلب على سيارات جرانديور وأفانتي وكي-5 فى الآونة الأخيرة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي وكيا اليوم الإثنين إن حصة سيارات سيدان من مبيعات سيارات الركوب لهما خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ارتفعت إلى 48.5% مسجلة أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات بعد أن بلغت 50.1% خلال نفس الفترة من عام 2017.

وكانت حصة سيارات سيدان قد انخفضت إلى 43.8% و43% خلال أول 5 أشهر من عامي 2018 و2019 على التوالي.

وبلغت مبيعات سيارات سيدان 191,591 وحدة في الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 13.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن جانب آخر، استقرت حصة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في مبيعات سيارات الركوب حيث بلغت 40.2% بدون تغيير عن العام الماضي، إذ ارتفعت من 29.1% في عام 2017 إلى 36.5% و40.2% في عامي 2018 و2019 على التوالي.

وشكلت مبيعات سيارات سيدان 58.6% من مبيعات سيارات هيونداي في هذا العام، حيث جاءت سيارات سيدان في المراكز الثلاثة الأولى في الشهر الماضي.

وتصدرت سيارة جرانديور قائمة السيارات الأكثر مبيعا في السوق المحلية في الشهر الماضي، للشهر السابع على التوالي منذ نوفمبر العام الماضي.

ووصلت مبيعات سيارة جرانديور إلى حوالي 62 ألف وحدة في هذا العام، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 ألف وحدة للسنة الرابعة متتاليا في هذا العام.

وبلغت مبيعات سيارة أفانتي 9,382 وحدة في الشهر الماضي مسجلة زيادة قدرها ضعفا عن نفس الشهر من العام الماضي.

وجاءت سيارة سوناتا في المركز الثالث مسجلة 5,827 وحدة.

وسجلت مبيعات سيارة كي-5 لكيا موتورز 36,679 وحدة في أول 5 أشهر من هذا العام بزيادة قدرها 138% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مسؤول، إن الطلب على سيارات سيدان يتزايد بفضل سيارات سيدان الجديدة التي تتميز بالتصميم والأداء الرائعين.

يذكر أن مبيعات هيونداي وكيا شهدت تراجعا ضئيلا نسبيا في السوق الأمريكية رغم تفشى وباء كورونا المستجد خلال مايو الماضى ، ويرجع ذلك إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي في الولايات المتحدة، مثل افتتاح أبواب وكالات لبيع السيارات.

ووفقا لما ذكرته شركتا هيونداي موتور و كيا موتورز، باعت الشركتان ما مجموعه 104,786 سيارة في أكبر سوق للسيارات بالعالم الشهر الماضي، مما يمثل تراجعا بنسبة 18.5% أي 128,496 وحدة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.