ارتفاع حصة اليوان الصيني في المدفوعات العالمية إلى 3.47 % خلال أغسطس

شهدت العملة الصينية الرنمينبي (اليوان)، ارتفاع حصتها في المدفوعات العالمية في أغسطس الماضي، وفقا لتقرير، بحسب وكالة شينخوا.

وارتفعت حصة الرنمينبي العالمية من 3.06 % في يوليو إلى 3.47 % في أغسطس، وفقا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية. وظل الرنمينبي خامس أكثر العملات نشاطا.

كما ارتفعت قيمة مدفوعات الرنمينبي بنسبة 18 % عن الشهر السابق، بينما ارتفعت جميع عملات المدفوعات بشكل عام بنسبة 4.02 %.

من حيث المدفوعات الدولية باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السادسة بحصة 2.59 %.

وتعد منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الصين أكبر سوق للمعاملات الخارجية بالرنمينبي، حيث استحوذت على 73.16 %، تليها بريطانيا بنسبة 5.51 % وسنغافورة بنسبة 3.81 %، وفقا للتقرير.