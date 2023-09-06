ارتفاع حجم الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان خلال العام الجارى

قال ثروت عجمى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد إن هناك ارتفاعاً بنسبة %30 فى حجم الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق الأجنبية إلى مدن الأقصر وأسوان خلال العام الجاري.

وأضاف عجمى فى تصريحات لـ «المال» أنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران بإعادة تشغيل خطها المباشر من مدينة القاهرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر الجارى بواقع رحلة أسبوعيًا، على أن تأتى هذه الأفواج السياحية إلى مدن الأقصر وأسوان.

ولفت عجمى إلى أن عدد رحلات الطيران الشارتر القادمة من كوريا الجنوبية ارتفعت لتصل إلى اثنتين أسبوعيًا بدلاً من واحدة وذلك خلال الفترة الحالية.

وتابع أن خط سير تلك الرحلات يبدأ من القاهرة إلى أسوان ثم عبر النايل الكروز تصل إلى الأقصر، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمدن «الثقافية» من الأسواق الإسبانية والأمريكية خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الرحلات الجوية الشارتر بين مصر وكوريا الجنوبية توقفت خلال العامين الماضيين نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان سفير كوريا الجنوبية لدى مصر «هونج جين ووك» التقى خلال العام الجارى مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لتبادل الآراء حول التعاون الثنائى والتأكيد على المزيد من الدعم الحكومى لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر السفير الكورى حينها أن التحذيرات الأمنية لسفر المواطنين الكوريين إلى مصر قد تم تخفيضها فى أغسطس 2022 لأول مرة منذ 8 سنوات.

ونوه السفير بأن الكثير من الكوريين يستعدون للسفر إلى مصر لزيارة الأماكن التاريخية منها الأهرامات فضلا عن مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وأشار «عجمي» إلى أن الأقصر تستقبل حاليًا حركة سياحية ولأول مرة من السوق الإيطالية، بخلاف الدول الأخرى.