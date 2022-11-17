ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بنسبة 38.2% خلال 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تقريرا بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقـي، والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في 18 نوفمبر من كل عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن هناك ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي خلال عام 2021 بنسبة 38.2%.

أولا: الصادرات

بلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي نحو 5487 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 3985 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.7 % .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 64.6% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى، أولا ليبيا بلغت قيمة الصادرات (961 مليون دولار) بنسبة 17.5% من إجمالى التكتل.

السودان، بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبة 15.1 % من إجمالي التكتل، بينما المغرب بلغت قيمة الصادرات (757 مليون دولار) بنسبه 13.8% من إجمالى التكتل.

الجزائر في المركز الرابع قيمة الصادرات (617 مليون دولار) بنسبه 11.2% من إجمالى التكتل، يليها كينيا بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبه 7.0% من إجمالي التكتل.

ترتيب أهم السلع المصدرة جاء كالتالي:

لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 579 مليون دولار ) بنسبة 10.6 % من اجمالي السلع .

ملح ، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 420 مليون دولار ) بنسبة 7.7 % من اجمالي السلع

الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بلغت قيمة الصادرات ( 289 مليون دولار ) بنسبة 5.3 % من اجمالي السلع .

ثانيا : الواردات

بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الافريقي 1994 مليون دولار عام 2021 مقابل 1430 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.4 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 69.0% من إجمالى هذا التكتل.

السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــه 19.4% من إجمالي التكتـل.

2- زامبيا: بلغت قيمة الواردات (311 مليون دولار) بنسبه 15.6% من إجمالى التكتل.

3- كينيا : بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 12.8 % من إجمالى التكتل.

4- الكونغو – برازفيل : بلغت قيمة الواردات (223 مليون دولار) بنسبه 11.2% من إجمالي التكتل.

5- المغرب :بلغت قيمة الواردات (202 مليون دولار) بنسبه 10.1% من إجمالي التكتل.

ترتيب أهم السلع المستوردة جاء كالتالي:

نـحـاس ومصـنـوعـاتـه بلغت قيمة الواردات ( 675 مليون دولار ) بنسبة 33.8 % من اجمالي السلع .

بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 243 مليون دولار ) بنسبة 12.2 % من اجمالي السلع .

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات ( 242 مليون دولار ) بنسبة 12.1 % من اجمالي السلع.