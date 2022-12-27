ارتفاع حجم الاكتتاب فى صندوق «مكاسب» إلى 700 مليون جنيه

ارتفع حجم الاكتتاب فى صندوق استثمار «مكاسب» النقدى، ذى العائد التراكمى والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، الذى تملكه شركة GIG مصر – حياة تكافل، إلى 700 مليون جنيه.

كشف محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بـ«GIG» – مصر لتأمينات الحياة التكافلى، أن زيادة حجم الاكتتاب يعكس ثقة العملاء بالشركة، لافتا إلى استهداف بلوغه مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل.

وأوضح عاكف أنه يتم تلقى طلبات الشراء والاسترداد يوميا فى وثائق صندوق «مكاسب»، عن طریق شركات «عربیة أون لاین» و«المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب» للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى «إن آى كابیتال» للمؤسسات الكبرى.

وكان حجم الإصدار الأولى للصندوق قد بلغ 377 مليون جنيه خلال الشهر الماضى، نتيجة الإقبال الذى شهده الاكتتاب، وتمت تغطية المستهدف (50 ملیون جنیه) بأكثر من 7.5 مرة.

وأوضح عاكف أن صندوق مكاسب يهدف إلى تحقيق عائد يومى تراكمى يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع الاحتفاظ بدرجة سيولة عالية تتيح الشراء والاسترداد اليومى.

كانت «GIG» – مصر لتأمينات الحياة التكافلى قد حققت معدل نمو %26 فى الأقساط خلال العام المالى (2022-2021)، لتبلغ 1.16 مليار جنيه، وسددت تعويضات للعملاء بلغت 517 مليونا، مقابل 413 مليونا خلال 2021-2020.

ونجحت الشركة فى تحقيق فائض نشاط تأمينى بمبلغ 38 مليون جنيه، وتكوين احتياطى خاص بعوائد فرق العملة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص بنحو 6.2 مليون، فيما وصل إجمالى الاستثمارات إلى 1.5 مليار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار نهاية يونيو 2021 بنسبة نمو %36.