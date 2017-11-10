ارتفاع حجم الاستثمارات 6.8 مليار جنيه في أكتوبر

أحمد عاشور أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن شهر أكتوبر 2017 شهد زيادة فى حجم الاستثمارات الجديدة بنسبة 191.1%، وارتفع إجمالى الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات) لتبلغ 6.8 مليار جنيه، مقارنة 2.3 مليار…

أحمد عاشور



أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن شهر أكتوبر 2017 شهد زيادة فى حجم الاستثمارات الجديدة بنسبة 191.1%، وارتفع إجمالى الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات) لتبلغ 6.8 مليار جنيه، مقارنة 2.3 مليار جنيه، خلال شهر أكتوبر 2016م، كما ارتفعت بنسبة 185.9 % عن شهر سبتمبر 2017.

وذكرت الوزارة -فى نشرتها الشهرية أكتوبر 2017- أنه تم زيادة إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها فى شهر أكتوبر 2017، بنسبة 119.9 % لتبلغ 2812 شركة (2456 شركة تأسيس و256 شركة توسعات)، مقارنة بـ 1279، خلال أكتوبر 2016.

وشهد شهر أكتوبر 2017 زيادة بنسبة 73.4 % فى رؤوس الأموال المدفوعة للشركات لتبلغ 534 مليون جنيه، مقارنة بـ 38 مليون جنيه، خلال شهر أكتوبر 2016 م، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتبلغ 11.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.1 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2016م، وتصدر قطاع الصناعة الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 56.4 %، يليه قطاعات الخدمات ثم التشييد والبناء والاتصالات والزراعة والسياحة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى لم تأسيسها خلال شهر أكتوبر 2017 نحو 10.9 ألف فرصة عمل، مقارنة بـ 4.4 ألف فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضى، وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الرابع من العام المالى 2016- 2017 بنسبة 29% ليبلغ 1.35 مليار دولار، مقارنة بـ 1.05 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى 2015- 2016، وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليبلغ 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016- 2017.