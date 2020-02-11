ارتفاع حجم الإنفاق على شراء تأمينات الحياة عالميًّا للفرد 379 يورو فى 2018 (جراف)

ارتفع حجم الإنفاق على تأمينات الحياة على مستوى العالم بنسبة 20% خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2009 حتى عام 2018، وذلك وفقًا لتقرير «سوق التأمين العالمى» الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، حيث بلغ حجم إنفاق الفرد على شراء التأمين على الحياة فى عام 2018 حوالى 379 يورو، مقابل 315 يورو خلال عام 2009.

ويتم احتساب حجم إنفاق الفرد على شراء التأمين من خلال قسمة أقساط التأمين العالمية على عدد السكان على مستوى العالم، وفى حالة الإنفاق على تأمين الحياة يتم قسمة حجم أقساط التأمين على الحياة عالميًّا على عدد سكان العالم.

20 % نمو الإنفاق على تأمينات الحياة خلال 10 سنوات

وبلغ حجم الإنفاق على تأمينات الحياة للفرد عالميًّا فى عام 2010 حوالى 327 يورو، بمعدل نمو 3.8% على العام السابق، فيما انخفض حجم الإنفاق خلال عام 2011 ليبلغ 326 يورو، بمعدل انخفاض 0.3%، فيما قفز حجم الإنفاق فى عام 2012 إلى 336 يورو، بمعدل نمو 3.1% على العام السابق له.

انخفاض طفيف فى الإنفاق على تأمين الحياة فى 2013

وشهد عام 2013 انخفاضًا طفيفًا فى حجم إنفاق الفرد على نشاط التأمين على الحياة عالميًّا ليبلغ 328 يورو بمعدل انخفاض 2.4% عن العام السابق، وعاوَد المبلغ الارتفاع فى عام 2014 ليبلغ 348 يورو، بمعدل نمو 6.1% على العام السابق له ، واستمرت معدلات النمو خلال عام 2015 ليبلغ حجم الإنفاق على تأمين الحياة عالميًّا 362 يورو بمعدل نمو 4% على العام السابق.

وبلغ حجم الإنفاق على تأمينات الحياة للفرد على مستوى العالم فى عام 2016 حوالى 367 يورو، بمعدل نمو 1.4% على العام السابق، وفى عام 2017 ارتفع المبلغ إلى 373 يورو، بمعدل نمو 1.65%، ثم ارتفع إلى 379 يورو خلال عام 2018، بمعدل نمو 1.6% على العام السابق له.

وكانت مصر قد احتلّت المركز الـ54 عالميًّا من حيث حجم إنفاق المواطن المصرى على شراء وثائق التأمين على الحياة خلال عام 2018، بعد كل من باكستان والسعودية وكازاخستان وكينيا وتركيا وسريلانكا، وذلك وفقًا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

وبلغ حجم إنفاق المواطن المصرى على شراء تأمين الحياة 6 يورو فى عام 2018، فى حين بلغ حجم إنفاق الباكستاني 7.4 يورو على شراء تأمينات الحياة خلال 2018، والسعودي بحجم إنفاق 7.9 يورو، والكازاخستانى بحجم إنفاق 10 يورو، والتركي بحجم إنفاق سنوى على شراء التأمين على الحياة بلغ 16.7 يورو فى 2018، والسريلانكي بحجم إنفاق 19.9 يوور فى 2018.

الجراف التالى يوضح تطور حجم إنفاق الفرد على شراء وثائق التأمين على الحياة خلال 10 سنوات (المبالغ باليورو).