أظهرت نتائج أعمال ببنك فيصل الإسلامي المصري ارتفاع حجم أعمال البنك إلى 138.640 مليار جنيه نهاية مارس 2022، مقارنة مع 126.179 مليار جنيه بنهاية مارس 2020.

وبينت نتائج أعمال البنك وصول إجمالي الأصول لتسجل 137.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 124.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بارتفاع بنسبة 10.5%، ووصلت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية لتسجل 115.566 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 104.707 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بارتفاع بنسبة 10.4%.

من ناحية أخرى وصل عدد الحسابات الخاصة بالعملاء إلى 1.923 مليون حساب، مقابل 1.826 مليون حساب بنهاية مارس 2021، بارتفاع بنسبة 5.3%، وبلغت حقوق الملكية نحو 17.269 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 14.589 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بارتفاع بنسبة 18.4%.