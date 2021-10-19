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ارتفاع حالات كوفيد- 19 المحتجزة بمستشفيات فرنسا لليوم الثالث على التوالي

ويعد منحى الإصابات هذا هو الأول من نوعه خلال شهرين تقريبا،
أيمن عزام 10:21 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 10:21 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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ارتفعت أعداد حالات كوفيد-19 المحتجزة في مستشفيات فرنسا، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، ويعد منحى الإصابات هذا هو الأول من نوعه خلال شهرين تقريبًا، بحسب السلطات المعنية بالصحة الفرنسية.

الاحتجاز في مستشفيات فرنسا

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع عدد محتجزي كوفيد- 19 بنحو 15 شخصًا خلال 24 ساعة إلى 6483 حالة، مما يجعلها تقلّ عن الإصابات خلال ذروة الجائحة بنحو خمس مرات، مقارنة بذروة إصابات كورونا المقدَّرة عند 33497 حالة في نوفمبر 2020.

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ولا يزال الفيروس ينتشر في بعض أجزاء أوروبا بما فيها بريطانيا، إذ ارتفعت معدلات التكاثر لما فوق 1.0 مجددًا. ويتخوف البعض من بدء الموجة الخامسة للجائحة في فرنسا.

ويدل زيادة معدل تكاثر الفيروس متخطيًا مستوى 1.0 على تسارع انتشار الفيروس. وكان المعدل قد بلغ 1.05 في فرنسا، مقابل 0.71 منتصف سبتمبر.

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وسجلت فرنسا 5934 إصابة جديدة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يعني تحقيق زيادة طفيفة، مقارنة بأسبوع سابق.

ومع تسجيل ما يقرب من 7.1 مليون إصابة منذ اندلاع الجائحة في فبراير 2020، تحل فرنسا في المرتبة السابعة من حيث معدل الإصابات عالميًّا.  

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بقلم أيمن عزام

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