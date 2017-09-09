ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 79

حسين محمود أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 79. وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي الحاجة شاية هداية الله حسن…

حسين محمود

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 79.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي الحاجة شاية هداية الله حسن علي، تبلغ من العمر 75 عاما، تتبع حج السياحة، من محافظة أسوان، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، الى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

ويبلغ عدد بعثة الحجاج المصريين لهذا العام؛ 78 ألف حاج وحاجة، وفق تصريحات لوزير الإسكان ورئيس بعثة الحج المصرية، مصطفى مدبولي، مقابل 72 ألفاً و622 في 2016.