ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 90

خاص أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 90.وأوضح الدكتور محمد شوقي نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين هم عبدالله نسيم محمد صادق عوض، يبلغ من العمر 63 عام، يتبع حج السياحة، من محافظة قنا، توفي

خاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 90.

وأوضح الدكتور محمد شوقي نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين هم عبدالله نسيم محمد صادق عوض، يبلغ من العمر 63 عام، يتبع حج السياحة، من محافظة قنا، توفي بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وابراهيم بدر عمر ضنين، يبلغ من العمر 75 عام، يتبع حجاج القرعة، من محافظة الغربية، توفي بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وخضرة محمد جاد سعودي، تبلغ من العمر 68عام، تتبع حج السياحة، من محافظة القليوبية، توفيت بمستشفى الانصار في المدينة المنورة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، الى انهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس لافتاً الى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مشيراً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.