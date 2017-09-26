ارتفاع حالات الإصابة بالاختناقات في أسوان إلى 49 حالة

وكالات:صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن حصيلة الإصابات بالاختناق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بأسوان ارتفعت إلى 49 حالة.وأضاف أنه تم نقل 32 حالة إلى مستشفى أسوان الجامعي، و17 إلى مستشفى أسوان العام، مشيرا إلى خروج عدد من الحالات بعد تلقى الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم.وكان

وكالات:

صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن حصيلة الإصابات بالاختناق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بأسوان ارتفعت إلى 49 حالة.





وأضاف أنه تم نقل 32 حالة إلى مستشفى أسوان الجامعي، و17 إلى مستشفى أسوان العام، مشيرا إلى خروج عدد من الحالات بعد تلقى الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم.

وكان اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية يفيد وصول 49 مصابا بحالة اختناق إثر انفجار إحدى الأسطوانات المستخدمة في أعمال الحدادة بمنطقة الصداقة القديمة، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسوان الجامعي والعام لتلقى الإسعافات اللازمة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الليلة إصابة 32 مواطنا في حادث إنفجار اسطوانة غاز بمحافظة أسوان، وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن أغلب المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، لافتا إلى أنه مايزال هناك 12 مصابا بمستشفى أسوان العام، و6 بأسوان الجامعي وحالتهم جميعا مستقرة، فيما عدا حالة واحدة لطفل وهو بالرعاية المركزة.