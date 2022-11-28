ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يقفز 40 جنيها

عاودت اوقية الذهب ارتفاعها من جديد بشكل طفيف في أولى أيام التداولات الاسبوعية لبورصة المعادن الدولية بعد خسارتها أمس الأول ، فيما اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-11-2022 بشكل قوي صباح اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وعلمت المال من شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان الذهب بالسوق المحلي قفز 40 جنيها للجرام صباحا ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1485 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1445 جنيها بدون احتساب المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1697 جنيها)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 1697 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1485 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، ارتفاع جنوني بقيمة 40 جنيها للجرام صباحا ليبلغ 1485 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1274 جنيهًا)

واشتعل بشكل عنيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1274 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11880 جنيه)

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 320 جنيها ليبلغ نحو 11880 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 52607 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.697 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1762 دولار.