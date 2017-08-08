ارتفاع جنوني بالحديد وطن بشاي يسجل 11.6 ألف جنيه

عمر سالم: أعلنت شركة بشاي للصلب عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 9 أغسطس الحالى، عند 11200جنيهًا أرض المصنع، لتصل إلى نحو 11.6 ألف للمستهلك، بدلاً من 11.2 الف جنيه منذ 2 اغسطس الجاري بزيادة نحو 400 جنيه. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها ب

عمر سالم:

أعلنت شركة بشاي للصلب عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 9 أغسطس الحالى، عند 11200جنيهًا أرض المصنع، لتصل إلى نحو 11.6 ألف للمستهلك، بدلاً من 11.2 الف جنيه منذ 2 اغسطس الجاري بزيادة نحو 400 جنيه.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 11.300 الف جنيه مضافا إليه سعر النولون ” النقل”.

وأوضح فى تصريحات لـ “المـال” مساء الثلاثاء، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 11.3 الف جنيهًا على أن يصل إلى المستهلك بـقيمة 11.6 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيًّا بالتسليمات، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخامات، إذ وصل سعر طن البليت إلى 510 دولارًا بدلا من 490 دولار اول الاسبوع بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى سبب رئيس في رفع الأسعار.

وكانت شركة حديد عز وحديد المصريين وصلا بسعر الطن منذ قليل الى ١١.٤ الف جنيه ورفعت السويس للصلب والمراكبي للصلب، قد اعلنت عن رفع أسعارها ليسجل الطن 11.350 الف جنيه ويشهد السوق حاليا حالة من زيادة مستمرة بالاسعار وعدم الاستقرار فى الطلب والسعر.