ارتفاع جنونى فى أسعار الأسماك يصل لـ 20 جنيهًا ببعض الأصناف

أحمد اللاهونىشهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا جنونيًا على مدار الأيام الماضية، ليصعد كيلو البلطى إلى 35 جنيهًا مقابل 25 الأسبوع الماضى، وارتفعت باقى الأصناف بنحو 20 جنيهًا فى الكيلو، ليسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمب

أحمد اللاهونى

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا جنونيًا على مدار الأيام الماضية، ليصعد كيلو البلطى إلى 35 جنيهًا مقابل 25 الأسبوع الماضى، وارتفعت باقى الأصناف بنحو 20 جنيهًا فى الكيلو، ليسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

وأرجع تجار جنون الأسعار إلى ارتفاع الطلب على الأسماك منذ عيد الفطر مرورًا بفترة المصايف، ما قلل من المعروض منه فى الأسواق، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار المحروقات.

واستقرت الدواجن عند 28 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و33 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 31و32 جنيها.

كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.