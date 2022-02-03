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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها،وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.
مصطفى طلعت 10:29 ص, الخميس, 3 فبراير 22 10:29 ص, الخميس, 3 فبراير 22

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استهلّت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي بدعم شرائي من المستثمرين الأجانب، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” نحو 0.19% عند مستوى 11714نقطة، وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% عند مستوى 2166 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100″، نحو 0.52% مسجلًا 3205 نقاط.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها،وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

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وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.76% عند مستوى 11691 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.57% ليسجل 2164 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.87% إلى 3198 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 75 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 50، وبقي 66 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين بحجم تداولات 782 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الاثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات ضعيفة بلغت 647 مليون جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وقيم تداولات ضعيفة بلغت 445 مليون جنيه على الأسهم.

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وتوقّع خبراء تحليل فنى، فى وقت سابق، أن تشهد البورصة تحركات عرضية، هذا الأسبوع، في ظل ضعف السيولة، وغياب المحفزات، وتحركات بيعية للمستثمرين الأجانب.

وقال المحللون إن البورصة شهدت، الأسبوع الماضي، حركة تصحيحية نتيجة المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة بيع قوية من المستثمرين العرب والأجانب.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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