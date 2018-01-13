ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في أسبوع والعقارات فى الصدارة

مصطفى طلعتسجلت مؤشرات البورصة، صعودا جماعيا قويا، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب وأداء إيجابي لقطاع العقارات الذي تصدر المشهد.وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 3.11% مسجلاً 15242 نقطة، خلال الفترة المذكورة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" 2.24

مصطفى طلعت

سجلت مؤشرات البورصة، صعودا جماعيا قويا، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب وأداء إيجابي لقطاع العقارات الذي تصدر المشهد.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بحوالي 3.11% مسجلاً 15242 نقطة، خلال الفترة المذكورة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 2.24% إلى مستوى 851 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” 2.34% إلى 2016 نقطة.

وذكر تقرير حديث صادر عن البورصة، تربع قطاع العقارات على قائمة أنشط القطاعات المدرجة، من حيث كمية التداول وذلك عبر بيع وشراء 357.4 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما تزيل القائمة قطاع الرعاية الصحية والأدوية بكمية تداول 9.1 مليون ورقة، بلغت قيمتها 74.1 مليون جنيه.