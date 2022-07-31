ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في يوليو ومكاسب رأسمالية 11.5 مليار جنيه (جراف)

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا يوليو بتداولات شهر يوليو، بنسب تراوحت بين 2 و 8%، وسط مكاسب لرأس المال السوقي.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملات الشهر على صعود 2.62%، عند مستوى 9467 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 8.55%، مغلقا عند مستوى 1868 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 7.35% مغلقا عند 2735 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 11.5 مليار جنيه، صاعدا 1.85% ليغلق عند مستوى 633.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 621.9 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وسجلت التداولات 38.8 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 32.4%، بينما كان نصيب السندات 67.60%، وتعد قيمة التداولات ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتداولات يونيو البالغ قيمتها 55.3 مليار جنيه.