ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات الأحد

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، على ارتفاع جماعي.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10649 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03% ليسجل 2792 نقطة، وصعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% إلى 3748 نقطة. البورصة المصرية اليوم

توقعات بصعود البورصة المصرية الأسبوع الحالي

يتوقع خبراء سوق المال أن تشهد السوق ارتدادة صعودية الأسبوع الحالي، لتواصل استرداد الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بضغوط الحديث عن قرب موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأشار محللو سوق المال إلى أنه في ضوء تعويض الخسائر المتوقع سيتجه المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 صوب 11000 نقطة، وسط تركز فرص شرائية في حزمة من الأسهم، تدعم ظهور قوى شرائية.

وكانت البورصة المصرية قد شهدت تراجعات حادة خلال جلسات النصف الأول من الأسبوع الماضي، فيما تحولت للصعود خلال النصف الثاني، ما ساعدها في استرداد جزء من خسائرها، إلا أن الغلبة كانت للتراجعات.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، بنسبة تجاوزت الـ 3%، وخسر رأس المال 17.3 مليار جنيه، وسط مبيعات محلية.

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن هناك حزمة من الأسهم بالمؤشر الثلاثيني تتمتع بفرص شرائية جذابة، أبرزها “السويدي إليكتريك”، و”النساجون الشرقيون”، و”حديد عز”، و”مصر للألومنيوم”، ما يمهد لصعود المؤشر.

ولفت المصري في الوقت نفسه لصعوبة التنبؤ بحركة المؤشر السبعيني في ظل هيمنة التحركات المضاربية على أسهمه.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع أن تعوض السوق جزءا من خسائر الأسبوع الماضي، ليتجه المؤشر الثلاثيني صوب 11950 إلى 11000 نقطة، وسهم البنك التجاري الدولي نحو 46 جنيها، مع تركز فرص شرائية في حزمة من الأسهم.

وتوقع عبدالقادر صعودا بجلسات النصف الأول من الأسبوع، لافتا إلى أن الأسهم التي تمثل فرصا للشراء هي “البنك التجاري الدولي” عند 43 جنيها، و”سيدي كرير للبتروكيماويات” تحت مستوى 9 جنيهات، و”أبوقير للأسمدة” بين 19.30 إلى 19.20 جنيه، و”إعمار مصر” عند 2.38 جنيه، و”بالم هيلز” عند 1.88 جنيه، و”حديد عز” بمستوى 13 جنيها، و”المصرية للاتصالات” إلى 13.80 جنيه.

وأرجع عبدالقادر الخسائر التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي إلى الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتوترات التي شهدتها الأسواق العالمية، على صدى أنباء اقتراب عملاق العقارات الصيني “إيفر جراند” من الإفلاس.

من جانبه، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني في شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثيني سيتجه صوب مستويات 10800 إلى 10950 نقطة هذا الأسبوع، مع وجود فرص لاسترداد جزء من خسائره التي شهدها الأسبوع الماضي.

وأكد جمال الدين أنه رغم إغلاق السوق تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي للمؤشرات، فإنها نجحت في تقليص خسائرها التي تكبدتها بجلسات النصف الأول من الأسبوع، نتيجة عودة الحديث عن الضرائب للمشهد مرة أخرى، والتراجعات التي لحقت ببورصات العالم نظرا لواقعة شركة إيفرجراند الصينية التي أثرت على الأسواق العالمية سلبا.