ارتفاع جماعي للبورصة في مستهل تعاملات اليوم اﻹثنين

أسماء السيد:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اﻹثنين على ارتفاع جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي 0.73% ليصل مستوى 14937 نقطة.



وصعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل 851 نقطة صاعدًا بنسبة 0.98%، كما ارتفع المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.75% عند 2029 نقطة، والمؤشر متساوي الاوزان بـ 0.88% عند 2646 نقطة.



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 159.6 مليون جنيه، ومن اجمالي اﻷسهم المتدالة والبالغه 129 سهم ارتفع من بينها 70 سهم وتراجع 16 سهم بينما لم يتغير أداء 43 آخرين.



واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين واﻷجانب للبيع بصافي مبيعات بلغ 9 و 2.9 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 12 مليون جنيه.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 14828 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 843 نقطة، وكذا المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 0.59% عند مستوى 2013 نقطة، و«EGX50» بنسبة 0.96% عند مستوى 2622 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.86% عند مستوى 14577 نقطة.