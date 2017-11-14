ارتفاع جديد لأسعار جيلي إيمجراند 7 في ظل تدني المعروض

موزع: أوفر برايس السيارة يقفز إلى 8 آلاف جنيه أحمد شوقي رفعت شركة جي بي غبور أوتو وكيل العلامة التجارية الصينية جيلي؛ أسعار سيارتها إيمجراند 7 بواقع 1500 جنيه؛ وفق التعليمات الصادرة عن الشركة لشبكة الموزعين؛ حيث يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من غد الأربعاء. وبهذه الزيادة يصل سعر السيا

موزع: أوفر برايس السيارة يقفز إلى 8 آلاف جنيه

أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي غبور أوتو وكيل العلامة التجارية الصينية جيلي؛ أسعار سيارتها إيمجراند 7 بواقع 1500 جنيه؛ وفق التعليمات الصادرة عن الشركة لشبكة الموزعين؛ حيث يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من غد الأربعاء.

وبهذه الزيادة يصل سعر السيارة في السوق المحلية إلى 171 ألف جنيه مقابل 169.5 ألف حاليا؛ فيما يصل سعر النسخة الـ Tinted glassمن السيارة إلى 172 ألف جنيه مقابل 170.5 ألف حاليا.

وكان وكيل جيلي قد رفع أسعار السيارة الصينية بقيمة 5 آلاف جنيه بداية الشهر الجاري؛ بزيادة تقارب 3%.

وتأتي هذه الزيادات في ظل تدني مستوى المعروض من جيلي إيمجراند 7 في السوق؛ الأمر الذي تسبب في تسجيل السيارة زيادات في أسعار التجار والموزعين مقارنة بالسعر الرسمي بما يصل إلى 8 آلاف جنيه وفق ما أكده أحد موزعي العلامة الصينية.

ولفت الموزع إلى أنه لم يتسلم حصة نوفمبر الجاري حيث أعلمته الشركة أنه سيتم تسليمها خلال ديسمبر المقبل؛ مشيرا إلى أن الشهور الماضية شهدت تراجعا كبيرا في مستوى التوريد لشبكة الموزعين من جانب الوكيل الرسمي موضحا أن مسئولي التوكيل برروا ذلك بنقص مستوى التجميع لتأخر وصول المكونات.

وكان إبراهيم نجيب نائب الرئيس التنفيذي لسيارات الركوب بشركة جي بي غبور أوتو قد قال لـ”المال” على هامش معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال فترة انعقاده بسبتمبر الماضي أن نقص التجميع يعود لتأخر وصول “مكونات مقاعد السيارة (الكراسي)”.

وبهذه الزيادات المتكررة تقترب الشركة من مستويات الأسعار التي كانت تسود السوق بالنسبة لجيلي إيمجراند 7 قبل مسلسل التخفيضات الذي لجأت إليه الشركات نهاية الربع الأول من العام الجاري عقب الانخفاض المفاجئ للدولار أمام الجنيه قبل أن يستعيد مستوياته السابقة. وكانت أسعار السيارة تقدر بـ 175 ألف جنيه خلال يناير الماضي.

وسجلت جيلي إيمجراند 7 تراجعا في المبيعات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 2309 سيارة مقابل 2912 سيارة بتراجع يصل إلى 603 وحدة بنسبة انخفاض 20.7%؛ وفق أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.