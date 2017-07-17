ارتفاع جديد في أسعار الفاكهة والخضراوات

الصاوي أحمد:شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة ارتفاعا ملحوظا، وكان علي رئسها التفاح البلدي الذي ارتفع بقيمة 2 جنيه اليوم، مسجلا 8.5 جنيه بدلا من 6.5 أمس، وكذلك الباذنجان الأبيض الذي ارتفع أيضا لـ6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس.وأكد تجار في محافظة الجيزة لـ"المـال" أن سعر الطماطم يتراوح بين 3

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة ارتفاعا ملحوظا، وكان علي رئسها التفاح البلدي الذي ارتفع بقيمة 2 جنيه اليوم، مسجلا 8.5 جنيه بدلا من 6.5 أمس، وكذلك الباذنجان الأبيض الذي ارتفع أيضا لـ6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس.

وأكد تجار في محافظة الجيزة لـ”المـال” أن سعر الطماطم يتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات والخيار يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

وسعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو والبروكلي 6 جنيهات والباذنجان الرومي يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات والملوخية 6 جنيهات والفاصوليا الخضراء 20 جنيها والبامية 20 جنيها والفلفل الألوان 10 جنيهات والفلفل الرومي من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا عقب رفع الدعم عن المواد البترولية، ومنها السولار والبنزين، ما أدى لارتفاع تكلفة نقل البضائع.

ولفت التجار إلي أن أسعار التين البرشومي سجلت اليوم 12 جنيها والمانجو 12 جنيها والخوخ 6.5 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة في المتوسط، والكانتالوب بـ5 جنيهات للكيلو والعنب يتراوح بين 3.5 جنيها إلي 6.5 والتفاح المستورد بـ25 جنيها والكمثري البلدي بـ12 جنيها.

وترتبط أسعار الخضروات بعدة عوامل، منها موسم الزراعة وحساب تكاليف النقل وحساب هامش ربح تاجر الجملة وتاجر التجزئة.