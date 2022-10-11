ارتفاع جديد في أسعار الدولار .. سجل 19.68 جنيه للشراء

ارتفعت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر ، بنحو قرشين.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار 19.68 جنيه ، فيما سجل أعلى سعر للبيع 19.71 جنيه.

أسعار الدولار

وأظهرت ختام تعاملات اليوم أن أعلى سعر لشراء الدولار سجل 19.68 جنيه في ميد بنك

وأظهرت شاشات التداول استقرار سعر بيع الدولار عند 19.71 جنيه في بنك: ميد بنك، الأسكندرية، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي.

وسجل سعر البيع 19.71 في البنوك التالية كذلك: الأهلي المتحد، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، المشرق، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي.

وسجل أدنى سعر للشراء 19.59 جنيه، وذلك في بنوك: البركة، بلوم، الكويت الوطني، و.HSBC

أسعار الفائدة

وأقرّت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.