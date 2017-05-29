ارتفاع جديد فى أسعار الخضراوات ثالث أيام رمضان

طرح العنب الأحمر بـ20 جنيهًا فى الأسواق الصاوى أحمد شهدت أسعار العديد من أصناف الخضراوات ارتفاعا جديدا اليوم الإثنين "ثالث أيام شهر رمضان المبارك". ووفقا لتجار فى الجيزة لـ"المـال " ارتفعت أسعار الفلفل البلدي والرومي الى 10 جنيهات بدلا من 8 أمس، والكوسة 9 جنيهات بدلا من 8، فيما تستقر أسعار

طرح العنب الأحمر بـ20 جنيهًا فى الأسواق

الصاوى أحمد

شهدت أسعار العديد من أصناف الخضراوات ارتفاعا جديدا اليوم الإثنين “ثالث أيام شهر رمضان المبارك”.



ووفقا لتجار فى الجيزة لـ”المـال ” ارتفعت أسعار الفلفل البلدي والرومي الى 10 جنيهات بدلا من 8 أمس، والكوسة 9 جنيهات بدلا من 8، فيما تستقر أسعار الطماطم وفقا لمعدلاتها مسجلة بين 3 إلى 4 جنيهات.



ولفت التجار إلى أن الفاصوليا ارتفعت لـ7 بدلا من 6 جنيهات أمس، كما قفز الباذنجان الأبيض والعروس لـ8 جنيهات بدلا من 7.



وسجل سعر الثوم البلدى 20 جنيها،والجزر 5 جنيهات،والخيار 6 جنيهات، والبامية 22 جنيها ،والملوخية 8 جنيهات، والسبانخ 4 جنيهات والليمون 20 جنيها، والبصل 5 جنيهات،والبسلة 6 جنيهات.



كما شهدت الأسواق طرح العنب البناتى الأحمر لأول مرة “بشائر ” بسعر 20 جنيها والأصفر بـ15 جنيها.



وتراجع سجل الخوخ الى 5 بدلا من 7 جنيهات والموز الجبلي 10 جنيهات والبرتقال 9 جنيهات والمشمش 13 جنيها،والتفاح المستورد تراوح سعره بين 15 إلي 25 جنيها،والكانتالوب بـ7 جنيهات.