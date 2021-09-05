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«ارتفاع جديد بالحصيلة اليومية»..الصحة: 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

خروج 549 متعافيًا من المستشفيات
المال - خاص 12:24 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 12:24 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، وخروج 549 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241964 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 343 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

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وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 290027 من ضمنهم 241964 حالة تم شفاؤها، و 16789 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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وفي وقت سابق الأحد، توقعت الدكتورة هالة زيادة وزيرة الصحة تصاعد إصابات فيروس كورونا ، مؤكدة أن ذورة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر أو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

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بقلم المال - خاص

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