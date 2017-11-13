ارتفاع جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 627 جنيها

عمرسالم شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو 2جنيهين للجرام، وذلك على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا للانخفاض بعد موجة من للصعود. وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع جنيهين ليسجل 627 جنيها للجرام مقابل 625

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو 2جنيهين للجرام، وذلك على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا للانخفاض بعد موجة من للصعود.

وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع جنيهين ليسجل 627 جنيها للجرام مقابل 625 جنيها صباح اليوم

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 535 جنيها للجرام ، كما صعد عيار 24 سجل اليوم 717 جنيها للجرام مقابل 715جنيه أمس فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5025 جنيها بدلا من 5011 جنيها

وسجلت الأوقية 1279 دولار أمريكي بدلا من 1274.