ارتفاع جديد بأسعار الخضراوات.. والثوم يسجل 30 جنيهًا

الصاوي أحمدشهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات ارتفاعًا، اليوم الخميس، وكان على رأسها الثوم البلدي الذي قفز بقيمة 5 جنيهات، مسجلًا 30 جنيهًا، بدلًا من 25 جنيهًا، أمس، وكذلك الباذنجان البلدي الذي ارتفع لـ6 جنيهات، بدلًا من 5 جنيهات.وأكد تجار في محافظة الجيزة، لـ"المـال"، أن الطماطم تتراوح بين 3 و4 ج

الصاوي أحمد

شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات ارتفاعًا، اليوم الخميس، وكان على رأسها الثوم البلدي الذي قفز بقيمة 5 جنيهات، مسجلًا 30 جنيهًا، بدلًا من 25 جنيهًا، أمس، وكذلك الباذنجان البلدي الذي ارتفع لـ6 جنيهات، بدلًا من 5 جنيهات.





وأكد تجار في محافظة الجيزة، لـ”المـال”، أن الطماطم تتراوح بين 3 و4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه، والخيار يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

وأضافوا أن سعر البروكلي 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض يتراوح بين 5 و6 جنيهات، والملوخية 6 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيهًا، والبامية 20 جنيهًا، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

وشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعًا عقب رفع الدعم عن المواد البترولية، ومنها السولار والبنزين، ما أدى لارتفاع تكلفة نقل البضائع.

ولفت التجار إلى أن أسعار التين البرشومي سجلت، اليوم، 12 جنيهًا، والمانجو 12 جنيهًا، والخوخ 6.5 جنيه، والبطيخ 25 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والكنتالوب بـ5 جنيهات للكيلو، والعنب يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، والتفاح المستورد بـ25 جنيهًا، والكمثري البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

وترتبط أسعار الخضراوات بعدة عوامل، منها موسم الزراعة وحساب تكاليف النقل وحساب هامش ربح تاجر الجملة وتاجر التجزئة.